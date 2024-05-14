Aydın İl Jandarma Komutanlığı Şehit Annelerini Ziyaret Ediyor
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit annelerini özel günlerde yalnız bırakmıyor. Kahraman şehitlerimizin fedakar ve kıymetli anneleri, Anneler Günü'nde ziyaret edilerek çiçek takdim ediliyor ve dualar alınıyor. Şehit anneleri yapılan ziyaretten memnuniyetlerini dile getiriyor.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehit annelerini özel günlerde de ziyaret ederek yalnız bırakmıyor.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlarken, aynı zamanda ülkemiz adına canlarını feda eden şehitlerimizin emanetlerine de sahip çıkıyor. Jandarma ekipleri tarafından kahraman şehitlerimizin fedakar ve kıymetli annelerinin "Anneler Günü" kaldıkları yerlerde ziyaret edilerek kutlandı. Ziyaret esnasında şehit annelerine çiçek takdim edilerek duaları alındı. Şehit anneleri yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. - AYDIN