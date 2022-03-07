Sokak savaşına hazırlanan Kiev'de asker çift, ateş hattında hayatlarını birleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Dünya
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus ordusuna karşı kurulan kontrol noktasında görev yapan asker çift, ateş hattında "evet" diyerek hayatlarını birleştirdi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 12. güne girildi. Farklı bölgelerden bomba seslerinin yükseldiği ülkede başkent Kiev ise Rus ordusuyla sokak savaşına hazırlanıyor. Kiev'de saldırıların durmasını fırsat bilen Ukraynalı Lesia ve Valeriy çifti ise ateş hattında evlenmeye karar verdi.
ÜNİFORMA İLE EVLENDİLER
Gönüllü askerlik yapan çift için kontrol noktasında nikah kıyıldı. Bölgede görev yapan askerler, gönüllü vatandaşlar ve gazeteciler de çiftin mutlu anlarına şahitlik yaptı. O anlar kameralarca da kayıt altına alındı.
Avrupa'nın #Rusya 'ya uyguladığı yaptırımlar sizce yeterli mi? #RusyaUkrayna | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 6, 2022
İhlas Haber Ajansı - Dünya