Sokak savaşına hazırlanan Kiev'de asker çift, ateş hattında hayatlarını birleştirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Haberi Paylaş

Sokak savaşına hazırlanan Kiev'de asker çift, ateş hattında hayatlarını birleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus ordusuna karşı kurulan kontrol noktasında görev yapan asker çift, ateş hattında "evet" diyerek hayatlarını birleştirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 12. güne girildi. Farklı bölgelerden bomba seslerinin yükseldiği ülkede başkent Kiev ise Rus ordusuyla sokak savaşına hazırlanıyor. Kiev'de saldırıların durmasını fırsat bilen Ukraynalı Lesia ve Valeriy çifti ise ateş hattında evlenmeye karar verdi.

ÜNİFORMA İLE EVLENDİLER

Gönüllü askerlik yapan çift için kontrol noktasında nikah kıyıldı. Bölgede görev yapan askerler, gönüllü vatandaşlar ve gazeteciler de çiftin mutlu anlarına şahitlik yaptı. O anlar kameralarca da kayıt altına alındı.

Sokak savaşına hazırlanan Kiev'de asker çift, ateş hattında hayatlarını birleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Dünya

Ukrayna, Asker, Kiev, Rus, Dünya, Güncel, Haberler

title