Sokak savaşına hazırlanan Kiev'de asker çift, ateş hattında hayatlarını birleştirdi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 12. güne girildi. Farklı bölgelerden bomba seslerinin yükseldiği ülkede başkent Kiev ise Rus ordusuyla sokak savaşına hazırlanıyor. Kiev'de saldırıların durmasını fırsat bilen Ukraynalı Lesia ve Valeriy çifti ise ateş hattında evlenmeye karar verdi.

ÜNİFORMA İLE EVLENDİLER

Gönüllü askerlik yapan çift için kontrol noktasında nikah kıyıldı. Bölgede görev yapan askerler, gönüllü vatandaşlar ve gazeteciler de çiftin mutlu anlarına şahitlik yaptı. O anlar kameralarca da kayıt altına alındı.

İhlas Haber Ajansı - Dünya