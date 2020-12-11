Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlaması
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Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlaması

11.12.2020 22:34 | Son Güncelleme: 11.12.2020 22:38

Gelen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Trabzon'da cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Trabzon'da cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibarıyla başladı.

Trabzon'da kentin işlek noktalarından Kahramanmaraş Caddesi ve Uzun Sokak ile 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı başta olmak üzere cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kontrol noktalarında denetimlerini sürdüren güvenlik güçleri, kısıtlama sonrası trafiğe çıkan sürücüler ile vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Vatandaşların, sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.

Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlaması
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