Son dakika haberleri | Söğütlü'deki göletlerin çevresine sosyal alanlar kazandırılacak

Son dakika gündem haberi... Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, ilçedeki göletlerin doğal güzelliklerini ön plana çıkarmak amacıyla sosyal proje çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, ilçedeki göletlerin doğal güzelliklerini ön plana çıkarmak amacıyla sosyal proje çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Akgöl, Hasanfakı ve Aslanlar göletlerinde incelemelerde bulunan Özten, alanların araçla 20 dakikalık mesafede bulunduğunu belirtti.

İlçede yer alan tarihi Söğütlü Kalesi'nin iç ve dış kısımlarında çalışmalara başlandığını aktaran Özten, Turizm Bakanlığı ve İl Kültür Turizme Müdürlüğü ekiplerinin faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti.

Özten, ilçede bulunan ve turizme katkısı olan tüm alanları değerlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu