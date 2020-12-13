Son dakika haberleri... Sobadan zehirlenen yaşlı çift, evde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Sobadan zehirlenen yaşlı çift, evde ölü bulundu

13.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:05
Son dakika haberleri... Sobadan zehirlenen yaşlı çift, evde ölü bulundu

Gelen son dakika haberine göre KASTAMONU'da, kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen Tahsin (75) ve eşi Nuriye (72) Yeğenoğlu, evlerinde ölü bulundu.

KASTAMONU'da, kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen Tahsin (75) ve eşi Nuriye (72) Yeğenoğlu, evlerinde ölü bulundu.

Olay, dün gece, Seydiler ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Yeğenoğlu çiftinden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekibinin sağlık görevlileriyle birlikte gittiği evde, Tahsin ve eşi Nuriye Yeğenoğlu'nun cansız bedenleri bulundu. Evde yapılan inceleme sonucu yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi. Yeğenoğlu çiftinin cansız bedenleri, polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Devrekani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan YILMAZ

İlgili Haberler

Samsun'da sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi
Samsun'da sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi
Sobadan zehirlenen çift, yan yana toprağa verildi
Sobadan zehirlenen çift, yan yana toprağa verildi
Son dakika! İslahiye'de sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
Son dakika! İslahiye'de sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Şener Şen Cem Yılmaz Yıldız Tilbe
Spor Falcao Erol Bulut Fatih Terim Samet Aybaba Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Tbmm Bakan Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Sobadan zehirlenen yaşlı çift, evde ölü bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 11:05:47. #1.15#
title