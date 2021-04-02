Son dakika haberleri: Siverek'te uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama
Son dakika haber: ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı tespit edilen kişilere yönelik savcılık kararıyla operasyon düzenledi. İlçenin farklı semtlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 22 kilo 844 gram kubar esrar, 9 kilo 160 gram toz esrar, 800 gram esrar tohumu ve eroin ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN