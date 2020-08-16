Son dakika haberleri... Silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberleri... Silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Konak ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

16.08.2020 02:54 | Son Güncelleme: 16.08.2020 02:59

İzmir'in Konak ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Serkan Gürel (38) ile Murat Y. (45) telefonda tartıştıktan sonra Kılıç Reis Mahallesi'nde bulunan İhsan Alyanak Parkı'nda buluştu.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Y, pompalı tüfekle Serkan Gürel ve yanında bulunan Hasan G'ye (35) ateş açtıktan sonra lüks bir araçla kaçtı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Serkan Gürel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hasan G'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri Murat Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Son dakika haberleri... Silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: AA

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