Son dakika haberleri... Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonun sürdüğü bölgede inceleme yaptı
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Son dakika haberleri... Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonun sürdüğü bölgede inceleme yaptı

Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonun sürdüğü bölgede inceleme yaptı

Bir son dakika haberine göre Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonun sürdüğü Eruh ilçesi kırsalında incelemede bulundu.

Son Dakika: Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu
Son Dakika: Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonun sürdüğü Eruh ilçesi kırsalında incelemede bulundu.

Vali Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Gaffar Gören ile helikopterle ilçeye bağlı Dağdöşü köyü kırsalına geldi.

Bölgede sürdürülen "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu" hakkında yetkililerden bilgi alan Hacıbektaşoğlu, burada güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

Güvenlik güçlerine moral veren Hacıbektaşoğlu, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle etkin ve kararlı mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." dedi.

Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Dağdöşü köyünü ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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