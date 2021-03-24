Son dakika haberi... İşçi servisinin çarptığı öğrenci lise öğrencisi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... İşçi servisinin çarptığı öğrenci lise öğrencisi hayatını kaybetti

24.03.2021 14:22 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:32

Son dakika haberi... İşçi servisinin çarptığı öğrenci lise öğrencisi hayatını kaybetti Feci kazada ağır yaralanan lise öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Gaziantep'te, okul servisine yetişmek isterken işçi servisinin çarptığı 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

İşçi servisinin çarptığı öğrenci lise öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kazada ağır yaralanan lise öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te, okul servisine yetişmek isterken işçi servisinin çarptığı 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Kaza dün sabah saatlerinde Gazikent Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, okul gitmek için evden çıkarak servise giden Muhammet Kaya, kendisini bekleyen servise yaklaştığı esnada tali yoldan çıkan sürücüsü öğrenilemeyen işçi servisinin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Öte yandan polisin kazayla ilgili incelemesi sürerken servis şoförünün ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Son dakika haberi... İşçi servisinin çarptığı öğrenci lise öğrencisi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... İşçi servisinin çarptığı öğrenci lise öğrencisi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... İşçi servisinin çarptığı öğrenci lise öğrencisi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... İşçi servisinin çarptığı öğrenci lise öğrencisi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... İşçi servisinin çarptığı öğrenci lise öğrencisi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL

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