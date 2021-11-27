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Son dakika haberleri | Şehit Uzman Çavuş Savaş Dinç, son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Şehit Uzman Çavuş Savaş Dinç, son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberler: KİLİS'te, yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan şüphelilere müdahale sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç (29), memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle toprağa verildi.

KİLİS'te, yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan şüphelilere müdahale sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç (29), memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle toprağa verildi.

Suriye sınırındaki Hilaltepe Hudut Karakolu'nda görevli askerler, yasa dışı yollarda Suriye'ye geçmeye çalışan gruba müdahale ettiği sırada ateş açıldı. Saldırıda Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç yaralandı. Ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dinç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Memleketi Gaziantep'e getirilen şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç için Yeşilkent Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri ile çok sayıda kişi katıldı. Cenaze töreninde, 2 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in eşi Derya ve babası Hasan Dinç, güçlükle ayakta durabildi. Kendisi gibi uzman çavuş olan ağabeyi Zafer Dinç ise şehit kardeşinin Türk bayrağına sarılı tabutunu okşayıp, fotoğrafına bakarak, gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın öğle namazının ardından kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehit Dinç'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.


Son dakika haberleri | Şehit Uzman Çavuş Savaş Dinç, son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri | Şehit Uzman Çavuş Savaş Dinç, son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri | Şehit Uzman Çavuş Savaş Dinç, son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri | Şehit Uzman Çavuş Savaş Dinç, son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri | Şehit Uzman Çavuş Savaş Dinç, son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri | Şehit Uzman Çavuş Savaş Dinç, son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri | Şehit Uzman Çavuş Savaş Dinç, son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri | Şehit Uzman Çavuş Savaş Dinç, son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri | Şehit Uzman Çavuş Savaş Dinç, son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri | Şehit Uzman Çavuş Savaş Dinç, son yolculuğuna uğurlandı

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Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı - Son Dakika Haberleri

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