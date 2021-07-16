Son dakika haberleri | SEDAT PEKER'E YÖNELİK YENİ OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Edinilen son dakika haberine göre ORGANİZE suç örgütü lideri Sedat Peker yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u 'Var olan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma" ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" gerekçeleriyle tutuklandı.