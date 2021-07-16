Son dakika haberleri | SEDAT PEKER'E YÖNELİK YENİ OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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Son dakika haberleri | SEDAT PEKER'E YÖNELİK YENİ OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre ORGANİZE suç örgütü lideri Sedat Peker yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u 'Var olan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma" ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" gerekçeleriyle tutuklandı.

ORGANİZE suç örgütü lideri Sedat Peker yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u 'Var olan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma" ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" gerekçeleriyle tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nce Sedat Peker'e yönelik 12 Temmuz'da yeni operasyon gerçekleşti. Operasyonda 16 şüpheli yakalanırken dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılık ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 3 şüphelinin adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verirken aralarında Fikret Aydın'ın da bulunduğu 9 şüphelinin 'Var olan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma" ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Son dakika haberleri | SEDAT PEKER'E YÖNELİK YENİ OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son dakika haberleri | SEDAT PEKER'E YÖNELİK YENİ OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son dakika haberleri | SEDAT PEKER'E YÖNELİK YENİ OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son dakika haberleri | SEDAT PEKER'E YÖNELİK YENİ OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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