Son dakika haberleri! ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 1 GÖZALTI
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Son dakika haberleri! ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 1 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ŞANLIURFA'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal bölgede inşaat halinde bulunan bir villada uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Savclıık kararıyla harekete geçen ekiplerin dron destekli operasyonda; 50 kök kenevir, 2 gram metamfetamin, 42 uyuşturucu hap, 280 gram esrar, ruhsatsız 1 tabanca, 1 av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, 6 şarjör ve 141 mermi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile silahlara el koyan jandarma ekipleri, evde bulunan O.K.'yi gözaltına aldı.

Son dakika haberleri! ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 1 GÖZALTI
Son dakika haberleri! ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 1 GÖZALTI
Son dakika haberleri! ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 1 GÖZALTI
Son dakika haberleri! ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 1 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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