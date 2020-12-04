ŞANLIURFA - Otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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ŞANLIURFA - Otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

04.12.2020 20:03 | Son Güncelleme: 04.12.2020 20:59

Şanlıurfa'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Halil Can Demir'in (19) kullandığı 07 AKJ 697 plakalı otomobille Hasan Şuşan'ın (59) kullandığı 63 AAF 110 plakalı kamyon, merkez Eyyübiye ilçesi TOKİ çevre yolu bağlantısında çarpıştı.

Kazada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Demir, kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

ŞANLIURFA - Otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
ŞANLIURFA - Otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
ŞANLIURFA - Otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
ŞANLIURFA - Otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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