Son dakika haberleri | Samsun'da alkol zehirlenmesinden bir kişi hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Samsun'da alkol zehirlenmesinden bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Samsun'da alkol zehirlenmesinden bir kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Samsun'da içtiği alkolden zehirlenen bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da içtiği alkolden zehirlenen bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içtiği etil alkolden zehirlendiği ileri sürülen 60 yaşındaki S.B. ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan S.B. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title