Son dakika haberleri! SAMSUN Cipin çarptığı imam öldü, 1 kişi yaralandı; kaçan sürüsü teslim oldu

Cipin çarptığı imam öldü, 1 kişi yaralandı; kaçan sürüsü teslim oldu

SAMSUN'da cami çıkışı cipin çarpması sonucu ağır yaralanan imam Hasan Coşkun hastanede hayatını kaybetti, yanındaki Ahmet Atar ise yaralandı. Kazadan sonra kaçan cip sürücüsü Aytekin A. teslim oldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi Gökçeli Mahallesi'nde meydana geldi. Yatsı namazından çıkan Orta Cami İmamı Hasan Coşkun ile Ahmet Atar'a, evlerine doğru yürüdüğü sırada bir cip çarptı. Çevredekilerin ihbarı ile gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan imam Coşkun yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Atar'ın ise tedavisi sürüyor. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cip ve sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

JANDARMAYA GİDEREK TESLİM OLDU

Ekipler ilçede geniş çaplı çalışma yaparken, Aytekin A. isimli şüpheli, 55 GL 424 plakalı cip ile iki yayaya çarptığını belirterek teslim oldu. Jandarma, aracın ve sürücüsünün doğru olup olmadığını belirlemek için soruşturma başlattı. Aytekin A. gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı