Son dakika haberleri! SAKARYA KAVGA ETTİĞİ KOMŞULARINI VURDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! SAKARYA KAVGA ETTİĞİ KOMŞULARINI VURDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Son dakika haberleri... SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Zekeriya K. kavga ettiği komşuları Selahattin Aydemir (75) ve kardeşi Hayati Aydemir'i (57) tabanca ile ateş ederek vurdu.

14.08.2020 14:02 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:07

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Zekeriya K. kavga ettiği komşuları Selahattin Aydemir (75) ve kardeşi Hayati Aydemir'i (57) tabanca ile ateş ederek vurdu. Yaralanan kardeşler hastaneye kaldırılırken, Selahattin Aydemir yaşamını yitirdi.

Olay öğle saatlerinde, Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesi'nde meydana geldi. Zekeriya K. komşuları Hayati Aydemir ve ağabeyi Selahattin Aydemir ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Zekeriya K. tabancasını ateşleyerek 2 kardeşi vurdu. Zekeriya K. otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan kardeşleri Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Selahattin Aydemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Hayati Aydemir ise Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ve polis ekipleri olayın ardından kaçan Zekeriya K.?yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri! SAKARYA KAVGA ETTİĞİ KOMŞULARINI VURDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Biletsiz bindiği uçaktan yaka paça dışarıya atıldı! Kamera anbean kaydetti Güncel
Biletsiz bindiği uçaktan yaka paça dışarıya atıldı! Kamera anbean kaydetti
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek Politika
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak Spor
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı Magazin
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Esed rejimi zorunlu askerliği reddeden 100 kişiyi mayın tarlasına sürdü: 8 ölü Dünya
Esed rejimi zorunlu askerliği reddeden 100 kişiyi mayın tarlasına sürdü: 8 ölü
Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı
Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika: Yunanistan'a net mesaj! Hulusi Akar ve komuta kademesi Donanma Komutanlığı'nda incelemelerde bulunuyor
Son Dakika: Yunanistan'a net mesaj! Hulusi Akar ve komuta kademesi Donanma Komutanlığı'nda incelemelerde bulunuyor
Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti
Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar
Son Dakika: Galatasaray'ın ardından Trabzonspor'da da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif sonuçlandı
Son Dakika: Galatasaray'ın ardından Trabzonspor'da da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif sonuçlandı
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler 'Bazı maçları TRT yayınlasın' önerisinde bulundu
Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler "Bazı maçları TRT yayınlasın" önerisinde bulundu
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Abdurrahman Dilipak
Magazin Hümeyra Cem Yılmaz Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Gündem Manşetler Oruç İzmir
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! SAKARYA KAVGA ETTİĞİ KOMŞULARINI VURDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 14:38:19. #1.14#
title