İzolasyon malzemeleri deposunda yangın
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İzolasyon malzemeleri deposunda yangın

Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, izolasyon malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, izolasyon malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

Yangın, saat 10.30 sıralarında Erenler Yeni Mahalle'deki depoda izolasyon malzemelerinin bulunduğu depoda bilinmeyen nedenle çıktı. Bölgeden yükselen alev ve dumanı fark eden çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. İzolasyon malzemeleri yanarken, depo da zarar gördü.


İzolasyon malzemeleri deposunda yangın
İzolasyon malzemeleri deposunda yangın
İzolasyon malzemeleri deposunda yangın
İzolasyon malzemeleri deposunda yangın
İzolasyon malzemeleri deposunda yangın
İzolasyon malzemeleri deposunda yangın
İzolasyon malzemeleri deposunda yangın
İzolasyon malzemeleri deposunda yangın
İzolasyon malzemeleri deposunda yangın
İzolasyon malzemeleri deposunda yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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