Son dakika haberleri | Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı; o anlar kamerada
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Son dakika haberleri | Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı; o anlar kamerada

07.10.2020 10:28 | Son Güncelleme: 07.10.2020 11:11

Son dakika habere göre YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, sahte altın bozdurmaya çalışan bir kişi, kuyumcunun durumu fark ederek polisi araması üzerine suçüstü yakalandı.

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, sahte altın bozdurmaya çalışan bir kişi, kuyumcunun durumu fark ederek polisi araması üzerine suçüstü yakalandı. Yaşananlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Çay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Doğan'a ait kuyumcuda yaşandı. Uğur Y. (37) kuyumcuya, 22 ayar altın bileziği bozdurmak istediğini söyledi. Bileziğin sahte olduğunu anlayan Hüseyin Doğan, polisi aradı. Doğan, beraberinde bulunan bir kişi ile Uğur Y.'yi kollarından tutup, kaçmasını engelledi. Kısa sürede gelen polis ekipleri, Uğur Y. ile kiralık otomobilde bekleyen kardeşi Rıdvan Y.'yi (25) gözaltına aldı. Olay anı ise kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı.

OTOMOBİLDE 4 SAHTE BİLEZİK ELE GEÇİRİLDİUğur Y. ile kardeşi Rıdvan Y.'nin kiraladıkları otomobil ile başka bir kentten geldikleri belirlenirken, araçta yapılan aramada 4 sahte bilezik bulundu.

Haklarında sahtecilik suçundan çok sayıda sabıka kaydı olduğu saptanan kardeşler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.


Son dakika haberleri | Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı; o anlar kamerada
Son dakika haberleri | Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı; o anlar kamerada
Son dakika haberleri | Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halit YILMAZ

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