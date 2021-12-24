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Reddettiği erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Reddettiği erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadın toprağa verildi Muğla'nın Fethiye ilçesinde barışma teklifini reddettiği erkek arkadaşı tarafından tabancayla öldürülen kadın, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Reddettiği erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

KAYSERİ - Muğla'nın Fethiye ilçesinde barışma teklifini reddettiği erkek arkadaşı tarafından tabancayla öldürülen kadın, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Derya Gül ile arkadaşı Sahabe Semi Sayın arasında Karaçulha Mahallesi'ndeki evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evin önünde tabancayla Derya Gül'e ateş eden Sahabe Semi Sayın, otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştıktan sonra intihar girişiminde bulundu. Olayın ardından Derya Gül ve Sahabe Semi Sayın, hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Derya Gül'ün cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi. Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gül'ün cenazesi, Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Reddettiği erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Reddettiği erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Reddettiği erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

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İhlas Haber Ajansı / Mükremin Kaya - Son Dakika Haberleri

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