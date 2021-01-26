Otomobille çarpışan motosikletli sürücü ölümden döndü

Kocaeli'nde otomobile çarpan motosikletli ölümden döndü. Motosikletten fırlayan sürücüye çevredeki vatandaşlar yardım ederken, kendisinin bir tarafa elindeki poşetlerin diğer tarafa savrulduğu görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hamdullah B. idaresindeki motosiklet ile Niyazi A. yönetimindeki otomobil, 19 Mayıs Caddesi ile 23 Sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü, otomobilin üzerinden savrularak yere düştü.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü gören vatandaşlar, yardımına koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hamdullah B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay anının saniye saniye kaydedilen görüntülerde, motosiklet ile otomobil çarpışıyor. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü fırlayarak, yere düşüyor. Vatandaşlar yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına koşuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES AZMAK