Son dakika haberleri: Polisten kaçmaya çalışan 2 kişinin bulunduğu otomobilden uyuşturucu çıktı
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Son dakika haberleri: Polisten kaçmaya çalışan 2 kişinin bulunduğu otomobilden uyuşturucu çıktı

26.02.2021 10:56 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:59
Son dakika haberleri: Polisten kaçmaya çalışan 2 kişinin bulunduğu otomobilden uyuşturucu çıktı

Son dakika gündem haberi... SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde polisten kaçmaya çalışan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde polisten kaçmaya çalışan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 624 uyuşturucu hap, 6 gram sentetik uyuşturucu ve 2 gram kokain ele geçirildi.

Ferizli ilçesi Şehit Hacı Uzun Caddesi'nde polis ekipleri, bir otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü yoluna devam etti. Araçta bulunan 2 kişi, polisten kaçtıkları sırada uyuşturucu maddeleri dışarıya atmaya çalıştı. Bu sırada araç durduruldu. M.T. ve Ö.G. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 624 uyuşturucu hap, 6 gram sentetik uyuşturucu ve 2 gram kokain ele geçirildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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