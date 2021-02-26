Son dakika haberleri: Polisten kaçmaya çalışan 2 kişinin bulunduğu otomobilden uyuşturucu çıktı

SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde polisten kaçmaya çalışan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 624 uyuşturucu hap, 6 gram sentetik uyuşturucu ve 2 gram kokain ele geçirildi.

Ferizli ilçesi Şehit Hacı Uzun Caddesi'nde polis ekipleri, bir otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü yoluna devam etti. Araçta bulunan 2 kişi, polisten kaçtıkları sırada uyuşturucu maddeleri dışarıya atmaya çalıştı. Bu sırada araç durduruldu. M.T. ve Ö.G. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 624 uyuşturucu hap, 6 gram sentetik uyuşturucu ve 2 gram kokain ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ