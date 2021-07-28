Polis, müşteri kılığına girerek fuhuş operasyonu düzenledi
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Polis, müşteri kılığına girerek fuhuş operasyonu düzenledi

Polis, müşteri kılığına girerek fuhuş operasyonu düzenledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da bir evde fuhuş yapıldığını tespit eden polis ekipleri müşteri kılığına girerek girdikleri evde fuhuş yaptığı öğrenilen bir kadını gözaltına aldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuşla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda bir cep telefonu numarası kullanarak bunun üzerinden anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığı tespit ederek Erenler Mahallesi'ndeki bir adrese müşteri kılığında gitti.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Polis ekipleri, hakkında 9 adet suç kaydı bulunan Gülnihal K. (44) isimli kadın ile karşılaştı. Suçunu kabul eden kadın gözaltına alınarak hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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