Son dakika haberleri | PKK/YPG/PYD'den Afrin'e füzeli saldırı: 2 ölü, 12 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre SURİYE'nin Tel Rıfat bölgesinde varlığını sürdüren terör örgütü PKK/YPG/PYD mensuplarınca, Halep'in Afrin ilçesine füzeli saldırı düzenlendi.

SURİYE'nin Tel Rıfat bölgesinde varlığını sürdüren terör örgütü PKK/YPG/PYD mensuplarınca, Halep'in Afrin ilçesine füzeli saldırı düzenlendi. 50 dakika arayla gerçekleşen ve 14 füzeninin atıldığı saldırıda 2 sivil öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 12 sivil yaralandı.

Hatay Valili, yazılı açıklama ile terör örgütü PKK/YPG/PYD'nin saat 21.00 ve 21.50'de Afrin'e füzeli saldırıda bulunduğunu duyurdu. İlk saldırıda 6, ikinci saldırıda ise 8 füzenin teröristlerce ateşlendiği bildirildi. Can kayıplarına yol açan saldırı ile ilgili Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "İlk atımda atılan füzelerin Afrin merkez Ziyadiye Mahallesi'ne düştüğü, 2 adet füze Afrin yakınlarına, diğer 4 füze ise Ziyadiye Mahallesine isabet etti. 1'inci atımda düşen füzelerden kaynaklı patlamalarada 2 sivil hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralı halde Afrin Merkez Askeri Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ayrıca yaralı şahıslardan biri ülkemizde tedavi altında alınmıştır. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Dervişoğlu