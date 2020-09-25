Son dakika haberleri: Otoyol magandasının havaya ateş açtığı görüntülere tepki
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Son dakika haberleri: Otoyol magandasının havaya ateş açtığı görüntülere tepki

25.09.2020 21:40 | Son Güncelleme: 25.09.2020 21:44
Son dakika haberleri: Otoyol magandasının havaya ateş açtığı görüntülere tepki

Son dakika gündem haberine göre OTOMOBİLİNİ otoyol kenarına park eden H.U. adlı sürücünün sandalyeye oturup tabancayla art arda havaya ateş ettiği görüntü, sosyal medyada yoğun tepkiye neden oldu.

OTOMOBİLİNİ otoyol kenarına park eden H.U. adlı sürücünün sandalyeye oturup tabancayla art arda havaya ateş ettiği görüntü, sosyal medyada yoğun tepkiye neden oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, 07 AKC 609 plakalı lüks otomobilini otoyol kenarındaki emniyet şeridine park eden H.U. adlı sürücünün tabancayla art arda ateş etmesi, tepkiye neden oldu. Park ettiği otomobilin yanına koyduğu portatif sandalyeye oturduğu görülen H.U., bu sırada belinden tabancasını çıkartıp, aracının açılı tavanı kapanırken, art arda 6 kez havaya ateş etti. Aracın tavanı kapanırken Türk bayrağının da tavana asılı olduğu görüldü.Görüntüler, sosyal medyada yoğun tepkiye neden oldu.


Son dakika haberleri: Otoyol magandasının havaya ateş açtığı görüntülere tepki
Son dakika haberleri: Otoyol magandasının havaya ateş açtığı görüntülere tepki
Son dakika haberleri: Otoyol magandasının havaya ateş açtığı görüntülere tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan ALAYBEYOĞLU

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