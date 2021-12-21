Tatvan'da iki otobüsün devrildiği kazada yaralanan 35 kişi hastanelere sevk edildi - Haberler
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Tatvan'da iki otobüsün devrildiği kazada yaralanan 35 kişi hastanelere sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bitlis'in Tatvan ilçesinde tipi ve fırtına nedeniyle iki otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan 35 kişi, Bitlis, Tatvan ve Gevaş'taki hastanelere sevk edildi.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde tipi ve fırtına nedeniyle iki otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan 35 kişi, Bitlis, Tatvan ve Gevaş'taki hastanelere sevk edildi.

Bitlis-Van karayolunun 40'ncı kilometresi Reşadiye köyü yakınlarında kar ve tipiden dolayı devrilen iki yolcu otobüsünde 35 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 65 BJ 306 ve 34 JN 1813 plakalı otobüs, kar ve tipi nedeniyle Reşadiye köyü yakınlarında devrildi. Kazada her iki otobüste bulunan 35 yolcu hafif yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen UMKE, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından alınan yaralılar ambulanslarla Bitlis, Tatvan ve Gevaş'taki hastanelere sevk edildi.

Öte yandan kentte etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Tatvan-Van ile Bitlis-Muş karayolu ulaşıma kapatıldı. - BİTLİS

Tatvan'da iki otobüsün devrildiği kazada yaralanan 35 kişi hastanelere sevk edildi

Tatvan'da iki otobüsün devrildiği kazada yaralanan 35 kişi hastanelere sevk edildi

Tatvan'da iki otobüsün devrildiği kazada yaralanan 35 kişi hastanelere sevk edildi

Tatvan'da iki otobüsün devrildiği kazada yaralanan 35 kişi hastanelere sevk edildi

Tatvan'da iki otobüsün devrildiği kazada yaralanan 35 kişi hastanelere sevk edildi

Tatvan'da tipi ve fırtına nedeniyle iki otobüs devrildi: 35 yaralı

Tatvan'da tipi ve fırtına nedeniyle iki otobüs devrildi: 35 yaralı

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