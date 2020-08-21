Son dakika haberleri | Osmanlı paşasının torunu Lyoen, Adana'da hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre Osmanlı Sultanı 2'nci Abdülhamid döneminin Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa'nın torunu Mualla Emine Danyeri Lyoen, yanında kaldığı Sultan 2'nci Abdülhamid'in soyundan gelen yeğeni Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars'ın Adana'daki evinde 101 yaşında hayatını kaybetti.
21.08.2020 14:58 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:59
Osmanlı Sultanı 2'nci Abdülhamid döneminin Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa'nın torunu Mualla Emine Danyeri Lyoen, yanında kaldığı Sultan 2'nci Abdülhamid'in soyundan gelen yeğeni Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars'ın Adana'daki evinde 101 yaşında hayatını kaybetti.
Adana'daki evinde hayatını kaybeden Lyoen, ölünce İstanbul Eyüpsultan'daki Hasan Hüsnü Paşa Türbesi'nde dedesinin yanına defnedilmek istediğini söylemişti. - ADANA
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Kaynak: İHA