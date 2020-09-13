Son dakika haberleri: Osmaniye Valisi Yılmaz, Düziçin'deki yangın bölgesinde incelemede bulundu
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Son dakika haberleri: Osmaniye Valisi Yılmaz, Düziçin'deki yangın bölgesinde incelemede bulundu

Son dakika haberine göre Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi ilçesinde kısmen kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde yetkililerden bilgi aldı.

Son dakika haberleri: Osmaniye Valisi Yılmaz, Düziçin'deki yangın bölgesinde incelemede bulundu
13.09.2020 00:01 | Son Güncelleme: 13.09.2020 00:04

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi ilçesinde kısmen kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde yetkililerden bilgi aldı.

Zindağan Nacar mevkisindeki ormanlık alanda dün başlayan yangın kontrol altına alındı.

Osmaniye Valisi Yılmaz, soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Yılmaz'a incelemeleri sırasında Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı'da eşlik etti.

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Kaynak: AA

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