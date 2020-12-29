Son dakika haberleri: Ortaca'daki yangında ev kullanılamaz hale geldi
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Son dakika haberleri: Ortaca'daki yangında ev kullanılamaz hale geldi

29.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:11
Son dakika haberleri: Ortaca'daki yangında ev kullanılamaz hale geldi

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Ortaca ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük hasar meydana geldi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde Ali Tufan'a ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin dumanları fark etmesiyle ihbar üzerine olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Tufan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Ortaca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Büyük hasar oluşan ev, kullanılamaz hale geldi. - MUĞLA

Son dakika haberleri: Ortaca'daki yangında ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri: Ortaca'daki yangında ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri: Ortaca'daki yangında ev kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri: Ortaca'daki yangında ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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