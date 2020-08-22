Son dakika haberleri! Orman işçisini üzen görüntü; yangında ölen bukalemun ve kaplumbağalar Gelen son dakika haberine göre İZMİR'in Menderes ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve büyümeden söndürülen orman yangınında, ölen bukalemun ve kaplumbağa orman işçisi Hüsem Karal tarafından görüntülendi.

İZMİR'in Menderes ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve büyümeden söndürülen orman yangınında, ölen bukalemun ve kaplumbağa orman işçisi Hüsem Karal tarafından görüntülendi. Karal, "Orman yangınlarıyla mücadele etmenin en zor yanı, her şey bittiğinde yanan hayvanlarla karşılaşmak" dedi.

Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Gaziemir Orman İşletme Şefliği ekipleri ile 3 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak ve 6 arazöz müdahale etti. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın büyümeden söndürüldü. Ancak alevler, bölgedeki bukalemun ve kaplumbağaların ölümüne neden oldu. Orman işçisi Hüsem Karal, cep telefonuyla ölen hayvanları görüntüledi. Karal, "Orman yangınlarıyla mücadele etmenin en zor yanı, her şey bittiğinde yanan hayvanlarla karşılaşmak. Yangınlarda can kaybı yaşanmadı denilse de birçok hayvan bu yangınlarda canlarını kaybediyor. Lütfen herkes duyarlı olsun" dedi.

Kaynak: DHA