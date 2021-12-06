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Son dakika haberleri: Ordu'da çocuklar tarafından çalınan aracına İstanbul'da kavuştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Ordu'da çocuklar tarafından çalınan aracına İstanbul'da kavuştu

Gelen son dakika haberine göre Ordu'da geçtiğimiz hafta çocuklar tarafından çalınan araç, İstanbul Bağcılar'da sahibine teslim edildi.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Ordu'da geçtiğimiz hafta çocuklar tarafından çalınan araç, İstanbul Bağcılar'da sahibine teslim edildi. Araç sahibi Bekir Ergen, "Arabayı çok hoyrat kullanmışlar tamponu, sağını solunu birçok yerini sürtmüşler bu arabayı tekrar eski haline getirmek için en az 20 bin lira masraf etmemiz gerekiyor" dedi.

Ordu'da meydana gelen olayda bir galeriden araç çalan 3 çocuk, İstanbul'a kadar geldikten sonra yakalanmıştı. Çalınan aracın sahibi Bekir Ergen, bugün İstanbul'a gelerek aracını Bağcılar Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından teslim aldı.

"Araba berbat durumda"

Araç sahibi Bekir Ergen sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını ifade ederek, "Yaklaşık bir hafta önce arabamız çalınmıştı takip sonucu arabamız bulundu bugün İstanbul'a arabayı teslim almaya geldik, çalıntıdan normale çevirmek için aracı işlemleriyle uğraştık şimdi de aracın çekili olduğu otoparka geldik. Çalıntı kayıp işlemlerini kaldırmamız gerekiyordu emniyetle görüşüp gerekli işlemleri yaptırdık, araba berbat durumda kullanılacak gibi değil. Arabayı çok hoyrat kullanmışlar tamponu, sağını solunu birçok yerini sürtmüşler bu arabayı tekrar eski haline getirmek için en az 20 bin lira masraf etmemiz gerekiyor. Arkada bir teneke var muhtemelen yakıt bitince mazot alıp araca koymuşlar bahşiş kutusu var muhtemelen bir yerden soydular. İlk iş arabayı temizletip bakımını yaptırıp daha sonra Ordu'ya doğru yola çıkacağız" dedi. - İSTANBUL

Son dakika haberleri: Ordu'da çocuklar tarafından çalınan aracına İstanbul'da kavuştu

Son dakika haberleri: Ordu'da çocuklar tarafından çalınan aracına İstanbul'da kavuştu

Son dakika haberleri: Ordu'da çocuklar tarafından çalınan aracına İstanbul'da kavuştu

Son dakika haberleri: Ordu'da çocuklar tarafından çalınan aracına İstanbul'da kavuştu

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