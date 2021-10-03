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Son dakika haberleri: Öğrencilere itfaiye mesleği anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberleri: Öğrencilere itfaiye mesleği anlatıldı

Son dakika haberleri: İtfaiyecilik Haftası münasebeti ile Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret eden anaokul öğrencileri, itfaiyecilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

ADIYAMAN (İHA) - İtfaiyecilik Haftası münasebeti ile Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret eden anaokul öğrencileri, itfaiyecilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret eden anaokulu öğrencileri, itfaiyecilerin çalışmalarını anlattı. Her yıl ekim ayının başında kutlanan İtfaiyecilik Haftasını öğrenciler de unutmadı. İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden öğrenciler ve öğretmenleri, itfaiyecilerin haftasını kutladı.

İtfaiyeciler tarafından ağırlanan minik öğrencilere itfaiyecilik hakkında bilgiler veren yetkililer, ziyaret sonunda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunup, hatıra fotoğrafı çektirdi. - ADIYAMAN

Son dakika haberleri: Öğrencilere itfaiye mesleği anlatıldı

Son dakika haberleri: Öğrencilere itfaiye mesleği anlatıldı

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