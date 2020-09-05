Son dakika haberleri: "Muradiye Devlet Hastanesi hemen açılmalıdır" Son dakika haberleri: Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Erkan Aydın, artan Covid-19 vakalarına dikkat çekerek Muradiye Devlet Hastanesi'nin bir an önce açılmasını istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Erkan Aydın, artan Covid-19 vakalarına dikkat çekerek Muradiye Devlet Hastanesi'nin bir an önce açılmasını istedi. Aydın, "Hastanelerin doluluk oranı yüzde yüz iken Muradiye Devlet Hastanesi'nin kullanılmaması büyük bir hatadır" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın Muradiye Devlet Hastanesi'nin önünden yaptığı açıklamada, artan Covid-19 vakalarını değerlendirdi. Hastanelerin doluluk oranın çok fazla olduğuna dikkat çeken Aydın, pandemi sürecinde Muradiye Devlet Hastanesi'nin kapalı olmasının büyük bir hata olduğunu kaydetti. Bursalıların şehrin merkezinde ki hastaneden mahrum bırakıldığına dikkat çeken Aydın şunları söyledi:

"Kentin merkezinde bulunan Muradiye Devlet Hastanesi'nin kapatılması baştan hataydı. Biz o zaman da yetkilileri uyardık. Ancak Şehir Hastanesi için doluluk oranı söz vermelerinden dolayı bu hatadan geri dönmediler. Şimdi durum çok daha tehlikeli. Salgının en yoğun olduğu iller içerisinde maalesef Bursa da var. Bursa merkezinde koranavirüse yakalanan hasta sayısı giderek artıyor. Tüm kamu hastaneleri tam kapasiteyle çalışıyor. Hasta mağduriyetinin giderilmesi ve pandeminin önlenmesi için Muradiye Devlet Hastanesi'nin bir an önce açılması gerek. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda ivedi davranarak Muradiye Devlet Hastanesi'nin faaliyete geçmesi zaruridir." - BURSA

Kaynak: İHA