Kahreden haberi MSB verdi! Yaralı askerimiz Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı şehit düştü

İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görev yapan askerlerimize gerçekleştirilen hain saldırıda ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı'dan kahreden haber geldi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı'nın, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.

"ASİL MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 11 Eylül 2021 tarihinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucunda ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, tedavi gördüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri