Son dakika haberleri | Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Samsun'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı Olimpik Yüzme Havuzu karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 araç maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Bu sırada Deniz Bozkur yönetimindeki 55 AEB 392 plakalı araçta kaza yapan araçlara çarpmamak için durunca arkadan gelen Yasin Kaymaz (41) idaresindeki 55 ADP 585 plakalı motosiklet, önündeki 55 AEB 392 plakalı araca çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı