Son dakika haberleri | Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

08.10.2020 21:50 | Son Güncelleme: 08.10.2020 21:54
Son dakika haberleri | Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Samsun'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı Olimpik Yüzme Havuzu karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 araç maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Bu sırada Deniz Bozkur yönetimindeki 55 AEB 392 plakalı araçta kaza yapan araçlara çarpmamak için durunca arkadan gelen Yasin Kaymaz (41) idaresindeki 55 ADP 585 plakalı motosiklet, önündeki 55 AEB 392 plakalı araca çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Şeh Sabah Mehmet Muş İlham Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Özgü Namal Ali Sürmeli Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Steven Gerrard
Daha Fazla Milli Fransa Avrupa Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 21:56:32. #1.15#
title