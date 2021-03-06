Son Dakika | Mersin'de tefeci operasyonuna 3 tutuklama
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Son Dakika | Mersin'de tefeci operasyonuna 3 tutuklama

06.03.2021 13:06 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:14

Son dakika haberi... MERSİN merkezli 3 ilde, vatandaşlara yüksek faizle para vererek borçlandıran ve para karşılığı zorla senet imzalatan 'Turan kardeşler' olarak bilenen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden, çete liderinin de aralarında bulunduğu 3 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MERSİN merkezli 3 ilde, vatandaşlara yüksek faizle para vererek borçlandıran ve para karşılığı zorla senet imzalatan 'Turan kardeşler' olarak bilenen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden, çete liderinin de aralarında bulunduğu 3 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara yüksek faizle para vererek borçlandıran ve para karşılığı zorla senet imzalatan 'Turan kardeşler' olarak bilinen çetenin çökertilmesi için harekete geçti. 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Mersin, Adıyaman ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, çete lideri Emine Turan ve kardeşleri Yusuf Turan ile Mustafa Turan'ın bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise alacak- vereceklerin yazılı olduğu ajanda, 10 senet, bir çek ve tapu ile pompalı tüfek ele geçirildi.

BORCUNU ÖDEMEYENİ TEHDİT EDİP SENET İMZALATMIŞLARŞüphelilerin verdikleri parayı alamayınca mağdurlara tehdit ve darp yoluyla senet imzalattıkları ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden Turan kardeşler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. İ.A., S.Y., B.B. ve O.Ş. yurt dışı yasağı ve adli kontrol, R.K. ise haftada 2 gün imza şartıyla serbest bırakıldı. Çete içerisinde tahsilatçı olarak yer alan M.E.B. ise ev hapsine çarptırıldı.


Son Dakika | Mersin'de tefeci operasyonuna 3 tutuklama
Son Dakika | Mersin'de tefeci operasyonuna 3 tutuklama
Son Dakika | Mersin'de tefeci operasyonuna 3 tutuklama
Son Dakika | Mersin'de tefeci operasyonuna 3 tutuklama
Son Dakika | Mersin'de tefeci operasyonuna 3 tutuklama
Son Dakika | Mersin'de tefeci operasyonuna 3 tutuklama
Son Dakika | Mersin'de tefeci operasyonuna 3 tutuklama
Son Dakika | Mersin'de tefeci operasyonuna 3 tutuklama
Son Dakika | Mersin'de tefeci operasyonuna 3 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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