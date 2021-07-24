Son dakika haberi... Mardin'de çocuklar brandadan yapılan havuzda serinliyor
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Son dakika haberi... Mardin'de çocuklar brandadan yapılan havuzda serinliyor

İhlas Haber Ajansı / Selman Güneş - Haberler | Yaşam

Son dakika habere göre Mardin'de çocuklar brandadan yapılan havuzda serinliyor Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sıcak havalardan bunalan çocuklar, branda ve naylondan yapılan havuzda serinliyor.

Mardin'de çocuklar brandadan yapılan havuzda serinliyor

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sıcak havalardan bunalan çocuklar, branda ve naylondan yapılan havuzda serinliyor.

Kızıltepe'ye bağlı kırsal Beşik Mahallesi'nde sıcak havaların artması sebebiyle Serhat Güneş isimli vatandaş, kardeşi ve kuzenlerinin serinlemesi için evinin avlusuna demirin etrafını branda ve naylonla kapatıp içerisine su doldurdu. Sıcak havada brandadan yapılan havuzda hem yüzen hem de serinleyen çocuklar doyasıya eğlendi. Zamanla köydeki diğer çocuklar brandalı havuza büyük ilgi göstermeye başladı.

Amcasının kendilerine havuz yaptığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Mahmut Güneş, "Amcamız havalar sıcak olduğu için çadırla ve naylonla havuz yaptı. Yüzüyoruz, serinliyoruz sıcaktan dolayı. Havalar çok sıcak, biz de burada serinliyoruz" dedi.

Son dakika haberi... Mardin'de çocuklar brandadan yapılan havuzda serinliyor
Son dakika haberi... Mardin'de çocuklar brandadan yapılan havuzda serinliyor
Son dakika haberi... Mardin'de çocuklar brandadan yapılan havuzda serinliyor
Son dakika haberi... Mardin'de çocuklar brandadan yapılan havuzda serinliyor
Son dakika haberi... Mardin'de çocuklar brandadan yapılan havuzda serinliyor
Son dakika haberi... Mardin'de çocuklar brandadan yapılan havuzda serinliyor
Son dakika haberi... Mardin'de çocuklar brandadan yapılan havuzda serinliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selman Güneş

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