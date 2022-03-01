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20 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

AA, Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kendisinden 20 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kendisinden 20 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Göktaşlı Mahallesi Ulutepe Caddesi'ndeki müstakil evde yaşayan Atala Çile'den (78) haber alamayan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Çile'nin yerde yattığını gördü.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Çile'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Atala Çile'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

20 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

20 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

20 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

AA / Serkan Özcan - Güncel

Manisa, Polis, Güncel, Haberler

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