Son dakika haberleri: Malatya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Son dakika haberi... MALATYA'da, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü sağlık personeli 6 kişi yaralandı.

MALATYA'da, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü sağlık personeli 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İhsan Emre Zengin yönetimindeki 44 EJ 495 plakalı ambulans, karşı yönden gelen Hamdi Bal'ın kullandığı 44 ACS 472 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrilirken, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, ambulansta bulunan İhsan Emre Zengin, Turan Canşen, Selvi Binali, Halil Doğan ve otomobildeki Hamdi Bal ile Burak Karakuş yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan