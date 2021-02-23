Kuşadası'nda, inşaat alanındaki konteynerlerde yangın
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Kuşadası'nda, inşaat alanındaki konteynerlerde yangın

23.02.2021 20:18 | Son Güncelleme: 23.02.2021 20:50
Kuşadası'nda, inşaat alanındaki konteynerlerde yangın

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bir inşaat şirketinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bir inşaat şirketinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürülürken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Kuşadası'nın İkiçeşmelik Mahallesi Küçükköy Sokak üzerinde yapımı devam eden bir inşaatta, işçilerin kaldığı konteynerlerde saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa süre içerisinde diğer konteynerlere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralananların olmadığı yangında, toplam 10 konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kuşadası'nda, inşaat alanındaki konteynerlerde yangın
Kuşadası'nda, inşaat alanındaki konteynerlerde yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER

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