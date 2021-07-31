Son dakika haberleri! Kuşadası İlçe Başkanı İnan; Şehit Anne Nurcan Karakaya ve Bedirhan bebeği andı
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Son dakika haberleri! Kuşadası İlçe Başkanı İnan; Şehit Anne Nurcan Karakaya ve Bedirhan bebeği andı

Son dakika haberleri! Kuşadası İlçe Başkanı İnan; Şehit Anne Nurcan Karakaya ve Bedirhan bebeği andı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika haberine göre AYDIN (İHA) – MHP Kuşadası İlçe Başkanı Murat İnan, Hakkari Yüksekova'da 3 yıl önce terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit düşen 11 aylık Bedirhan bebeği rahmetle andıklarını belirtti.

AYDIN (İHA) – MHP Kuşadası İlçe Başkanı Murat İnan, Hakkari Yüksekova'da 3 yıl önce terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit düşen 11 aylık Bedirhan bebeği rahmetle andıklarını belirtti.

Ülkeyi yasa boğan ve 31 Temmuz 2018 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanan olayda, Nurcan Karakaya, 11 aylık bebeği ile Yüksekova Kalane Üs Bölgesinde görev yapan astsubay eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı ziyaret etmiş ziyaret dönüşünde terör örgütü PKK'nın tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu anne ve Bedirhan bebek araçlarının içinde şehit olmuştu.

Menfur olayın yıldönümünde yaptığı açıklama ile şehit Anne Nurcan Karakaya ve 11 aylık Bedirhan Bebeği saygıyla andıklarını belirten MHP Kuşadası İlçe Başkanı Murat İnan, terörün her türlüsünü ve hain terör örgütü PKK'yı nefretle kınadığını söyledi. İnan, "Anne ve bebeğini böylesine hain ve kalleşçe bir saldırıda şehit etmiş terör örgütüdür PKK. Şehitlerimiz kalbimizde her zaman yaşayacak ama devletimiz de hainlere gereken cevabı veriyor ve vermeye devam edecek" dedi. - AYDIN

Son dakika haberleri! Kuşadası İlçe Başkanı İnan; Şehit Anne Nurcan Karakaya ve Bedirhan bebeği andı
Son dakika haberleri! Kuşadası İlçe Başkanı İnan; Şehit Anne Nurcan Karakaya ve Bedirhan bebeği andı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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