Son dakika haberleri | Kula'da doğal gaz çalışmaları devam ediyor
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Son dakika haberleri | Kula'da doğal gaz çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberi... Manisa'nın Kula ilçesinde doğal gaz şebeke döşeme çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberleri | Kula'da doğal gaz çalışmaları devam ediyor
26.06.2020 21:16 | Son Güncelleme: 26.06.2020 21:29

Manisa'nın Kula ilçesinde doğal gaz şebeke döşeme çalışmaları sürüyor.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal gaz çalışmaları devam eden Dört Eylül Mahallesi'ne ilk gazın yıl sonuna kadar verilmesinin planlandığını söyledi.

Doğal gaz çalışmalarına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla başladıklarını hatırlatan Tosun,"Pandemi nedeniyle çalışmalar durmuştu. Şimdi yeniden çalışmalara başladık. Kula'nın en büyük problemlerinden birisi de hava kirliliği. Bu sayede Kula, temiz bir enerji kaynağına kavuşacak ve hava kirliliğinden kurtulacak. Hedefimiz 2022 yılına kadar Kula'nın her yerini doğal gaza kavuşturmak." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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