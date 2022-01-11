Tezgahın üzerindeki kireç çözücüyü su diye içen 18 aylık bebek yaşam savaşı veriyor
Kilis'te Can ailesinin 18 aylık bebekleri Yusuf Can, tezgahın üzerinde gördüğü bardaktaki kireç çözücüyü su zannederek içti. İç organlarının hasar görmesi nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan bebeğin tedavisi sürüyor.
Çalkaya Köyünde oturan Mehmet-Emine Can çiftinin 18 aylık çocukları Yusuf, geçen hafta saatlerinde su zannederek yanlışlıkla kireç çözücü içti. Ailenin fark etmesi üzerine Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Yusuf, yoğun bakıma alındı. Boğaz kısmı ve organları zarar gören Yusuf Can'ın hayati tehlikesi bulunduğu için Ankara Şehir Hastanesine sevkine karar verildi.
AMBULANS UÇAKLA ANKARA'YA SEVK EDİLECEK
Doktorların durumu iletmesinin ardından Sağlık Bakanlığı devreye girerek küçük Yusuf için ambulans uçak tahsis etti. Yusuf Can, akşam saatlerinde Gaziantep Havalimanından, Ankara Şehir Hastanesine uçak ambulans ile sevk edilecek.
ACILI AİLE, OĞULLARINA DUA İSTEDİ
Oğlunun iyileşmesi için dua eden Mehmet Can, "Oğlum su yerine kireç çözücü içmiş. Fark eder etmez hemen ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine getirdik. Yoğun bakımda 5 gündür tedavisi sürüyor. Bugün ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilecek" dedi. Anne Emine Can ise oğlunun iyileşmesi için dua ettiğini belirtti.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri