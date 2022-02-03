Son dakika haberleri | Koyunu kurtarmak isteyen çobanın feci ölümü

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan koyunu kurtarmak isteyen çoban, 260 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dilekkaya Mahallesinde bulunan Anavarza Antik Kentinde çobanlık yapan Mehmet Emir (58), kayalıklarda mahsur kalan koyunlardan birini kurtarmak isterken dengesini kaybederek 260 metrelik uçuruma düştü. Çoban, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Antik kentin bekçisi Yücel Dilci, Anavarza'da bulunan kral sarayının bulunduğu bölümün çok tehlikeli olduğunu belirterek, ziyaretçilerin bu bölge haricindeki güvenli alanlarda tarihi kenti gezebileceklerini söyledi.

Dilci, bölgenin sarp kayalıklardan oluştuğunu ve 40 yıl önce de bir Amerikalı askerin düşerek hayatını kaybettiğini anlattı. - ADANA