Son dakika haberleri: Kovid-19 hastanesinde çıkan yangın sonucu hastane kullanılmaz hale geldi
Son dakika haberi... Yangın sonrası hastanede oluşan enkazdan detaylar IRAK - Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangın sonucu hastane kullanılmaz hale geldi.
Yangın sonrası hastanede oluşan enkazdan detaylar
IRAK - Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangın sonucu hastane kullanılmaz hale geldi. Bölge sakinleri hastane enkazını inceledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arshad Mohammed