Son dakika haberleri: Kovid-19 hastanesinde çıkan yangın sonucu hastane kullanılmaz hale geldi
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Son dakika haberleri: Kovid-19 hastanesinde çıkan yangın sonucu hastane kullanılmaz hale geldi

Anadolu Ajansı / Arshad Mohammed - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Yangın sonrası hastanede oluşan enkazdan detaylar IRAK - Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangın sonucu hastane kullanılmaz hale geldi.

Yangın sonrası hastanede oluşan enkazdan detaylar

IRAK - Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangın sonucu hastane kullanılmaz hale geldi. Bölge sakinleri hastane enkazını inceledi.

Son dakika haberleri: Kovid-19 hastanesinde çıkan yangın sonucu hastane kullanılmaz hale geldi
Son dakika haberleri: Kovid-19 hastanesinde çıkan yangın sonucu hastane kullanılmaz hale geldi
Son dakika haberleri: Kovid-19 hastanesinde çıkan yangın sonucu hastane kullanılmaz hale geldi
Son dakika haberleri: Kovid-19 hastanesinde çıkan yangın sonucu hastane kullanılmaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arshad Mohammed

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