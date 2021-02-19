Koronavirüse karşı lavanta yağına talep yüzde 200 arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Koronavirüse karşı lavanta yağına talep yüzde 200 arttı

19.02.2021 08:28 | Son Güncelleme: 19.02.2021 08:33
Koronavirüse karşı lavanta yağına talep yüzde 200 arttı

Koronavirüse karşı lavanta yağına talep yüzde 200 arttıSAMSUN'da koronavirüse karşı korunmak isteyen vatandaşlar lavanta başta olmak üzere kekik, nane, okaliptüs, karanfil yağlarının tüketimini artırdı.

Koronavirüse karşı lavanta yağına talep yüzde 200 arttı

SAMSUN'da koronavirüse karşı korunmak isteyen vatandaşlar lavanta başta olmak üzere kekik, nane, okaliptüs, karanfil yağlarının tüketimini artırdı. Koronavirüs sonrasında bu yağlara olan talebin önceki yıllara oranla yüzde 200 arttığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun Covid-19 hastalığını önlemek amacıyla kullanılmasını önerdiği lavanta yağı ile benzer özelliklerde olduğu belirtilen kekik, nane, okaliptüs, karanfil yağlarının tüketimi arttı. Koronavirüs sonrasında Samsun'daki aktarlarda bu yağlara olan talepte yaklaşık yüzde 200 artış yaşandı. Vatandaşların bu yağlarlardan birkaç damla damlattıkları suyu içtikleri ya da kaynar bir suyun içine yağdan birkaç damla damlatıp buharını bulundukları odaya yaydıkları belirtildi. Yağlarının 10 mililitrelik fiyatının ise seyreltme oranına göre 15 ila 35 lira arasında değiştiği belirtildi.

'SUYA DAMLATIP İÇİLEBİLİR YA DA BUHARI ODADA YAYILABİLİR'

Kentte 28 yıldır aktar Tayyar Çalık, koronavirüsten sonra son dönemde antibakteriyel özelliği bulunan yağlara talebin arttığını belirterek, "En çok kekik, lavanta, nane ve okaliptüs yağlarına talep arttı. Talepte önceki yılara oranla yüzde 200 artış oldu. Yağlarda seyreltilme oranlarına göre kullanım miktarı belirlenmeli. İnsanlar bu yağları bir şekerin üzerine birkaç damla döküp yiyorlar. Suya damlatılarak içilebilir. ya da buhurdanlığa koyup evlerinin havasına yayılmasını sağlıyorlar. Aynı zamanda lavanta yağı yastığa bir iki damla damlatıldığında rahat uyumayı da sağlar. Ayrıca kaynamış sıcak suyun içerisine birkaç damla konulduğunda evin içerisinde kaloriferin üzerine konulduğunda havada yayılmasıyla havada bulunan virüsleri öldürür. Aslında yağların bu özellikleri hep vardı ama bu son dönemde kıymeti anlaşıldı" diye konuştu.

'KORONAVİRÜSTEN DOLAYI YAĞLARA TALEP ARTTI'

Aktar Kübra Çalık da kekik, lavanta, nane ve okaliptüs yağlarının suya damlatılıp içilmesini önerdiklerini söyleyerek "Özellikle buhurdanlıklara bu yağları koyup odalarda buharını yayıp dezenfekte etmek amacıyla insanlar kullanıyorlar. Çok fazla talep oluyor, bizde talebe karşılık vermeye çalışıyoruz. Koronavirüsten dolayı bu tür yağlara talep arttı. İnsanlar kendileri doğal ürünlerle dezenfekte etmek istiyorlar bunun için bu yağları alıyorlar. Doktor tavsiyesi üzerine gelen müşterilerimiz de oluyorlar" dedi.

'VİRÜSTEN, ÖKSÜRÜK VE BRONŞİTTEN KORUNMAK İÇİN KULLANIYORLAR'

Antibakteriyel özelliğe sahip yağların hem suya katılıp içilebildiğini hem de su buharı ile bulunulan ortama yayıldığını söyleyen aktar Hikmet Katırcıoğlu, "Özellikle kekik ve karanfil yağına oldukça talep var. Özellikle kekik yağını öksürük, bronşit ve virüsten korunmak için vatandaşlar kullanıyorlar. Bu yağlara olan talepte ciddi bir artış oldu" diye konuştu.

Koronavirüse karşı lavanta yağına talep yüzde 200 arttı
Koronavirüse karşı lavanta yağına talep yüzde 200 arttı
Koronavirüse karşı lavanta yağına talep yüzde 200 arttı
Koronavirüse karşı lavanta yağına talep yüzde 200 arttı
Koronavirüse karşı lavanta yağına talep yüzde 200 arttı
Koronavirüse karşı lavanta yağına talep yüzde 200 arttı
Koronavirüse karşı lavanta yağına talep yüzde 200 arttı
Koronavirüse karşı lavanta yağına talep yüzde 200 arttı
Koronavirüse karşı lavanta yağına talep yüzde 200 arttı
Koronavirüse karşı lavanta yağına talep yüzde 200 arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Özlem Zengin Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Prens Harry Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Arda Turan Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Şehit Milli Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüse karşı lavanta yağına talep yüzde 200 arttı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 08:34:35. #1.14#
title