Son dakika haberleri: Konya'da 65 yaş üzeri vatandaşlar vakitlerini bahçelerinde geçiriyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Konya'da 65 yaş üzeri vatandaşlar vakitlerini bahçelerinde geçiriyorlar

Son dakika genel haberi: Konya'da 65 yaş üzeri vatandaşlar vakitlerini bahçelerinde geçiriyorlar Konya'da korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkışları kısıtlandırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşalar vaktini evlerinin yanında bulunan bahçelerinde geçiriyor.

03.06.2020 19:53 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:58

Konya'da 65 yaş üzeri vatandaşlar vakitlerini bahçelerinde geçiriyorlar

KONYA - Konya'da korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkışları kısıtlandırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşalar vaktini evlerinin yanında bulunan bahçelerinde geçiriyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında aylardır evlerinden çıkmaları kısıtlandırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar vakitlerini değerlendirmek için kendilerine yeni uğraşlar bulmaya başladı. Apartmanlarda yaşayan 65 yaş üzeri evlerinde kısıtlı uğraşlar bulurken, müstakil evlerde yaşayanlar ise bahçelerinde uğraşarak ve temiz hava alarak sıkıntılarını giderme imkanı buluyor. Merkez Karatay ilçesine bağlı İstiklal Mahallesinde oturan 65 yaş üzeri vatandaşların kimileri bahçe işlerinde uğraşırken, kimileri de tamir düzenleme işleri yapıyor. Bu şekilde organik sebze yetiştirilip bahçe işleri yapılırken, aynı zamanda da sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde vakit değerlendiriliyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlananlardan 80 yaşındaki Mevlüt Çetin, vaktinin çoğunu bahçesinde tamir ve düzenleme gibi işlerle geçiriyor. Bulunduğu bölgenin son müstakil evlerinden birinde oturan Mevlüt Çetin, kimi zaman bahçesinde sebzelerine bakarken; kimi zaman da bahçe aletlerine ağaç dallarından sap yapıyor. Isıttığı dalları düzleştirip kurutan Mevlüt Çetin, dalları keser, bel ve kürek gibi aletlere takmaya hazır hale getiriyor.

El işleri ile küçüklüğünden beri sevdiği işler olduğunu ifade eden Mevlüt Çetin, etraftan bulduğu dalları kestikten sonra yakarak kürek, tırmık, keser sapı yapacağını ifade etti.

Bahçelerde gezerek günlerini güzel bir şekilde geçirdiğini anlatan 78 yaşındaki Hanife Çetin ise, hastalık olunca sıkıldıklarını belirterek, bahçeyi gezdikten sonra eve geldiğini söyledi.

Son dakika haberleri: Konya'da 65 yaş üzeri vatandaşlar vakitlerini bahçelerinde geçiriyorlar

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Prof. Dr. Usluer'den ürküten koronavirüs uyarısı: Çok çabuk normalleşirsek ikinci dalga erken gelebilir Haber
Prof. Dr. Usluer'den ürküten koronavirüs uyarısı: Çok çabuk normalleşirsek ikinci dalga erken gelebilir
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor Haber
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Haber
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı
Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı
Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı
ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı
Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu: Fenerbahçe ile iki kez görüştüm
Galatasaray efsanesi Tugay Kerimoğlu: Fenerbahçe ile iki kez görüştüm
Barcelona'nın koronavirüs testi pozitif çıkan 5'i futbolcu 7 kişinin sonuçlarını gizlediği iddia edildi
Barcelona'nın koronavirüs testi pozitif çıkan 5'i futbolcu 7 kişinin sonuçlarını gizlediği iddia edildi
Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde
Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Ibrahimovic ile ilgili sözlerini manşete taşıdı
İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Ibrahimovic ile ilgili sözlerini manşete taşıdı
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Soylu, 'Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü' provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
Soylu, "Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü" provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları...
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Hülya Avşar Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Avrupa Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Konya'da 65 yaş üzeri vatandaşlar vakitlerini bahçelerinde geçiriyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 19:58:42. #1.15#
title