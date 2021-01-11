Son dakika haberleri... Kömür dağıtan personele saldırı: 2 yaralı, 3 gözaltı
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Son dakika haberleri... Kömür dağıtan personele saldırı: 2 yaralı, 3 gözaltı

11.01.2021 12:34 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:43
Son dakika haberleri... Kömür dağıtan personele saldırı: 2 yaralı, 3 gözaltı

Son dakika haberler: ADIYAMAN'da, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın ihtiyaç sahibi ailelere kömürü dağıtımını yapan kişiler ile kömür götürülenler arasında kamyonetin yanaşması konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralalndı, 3 kişi ise gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın ihtiyaç sahibi ailelere kömürü dağıtımını yapan kişiler ile kömür götürülenler arasında kamyonetin yanaşması konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralalndı, 3 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, cumartesi günü sabah saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın kömür yardımlarını adreslere taşıyan Abuzer Çakır, kamyoneti ile ihtiyaç sahibi R.D. ve M.D. isimli kardeşlerin evine gitti. R.D. ve M.D., Abuzer Çakır ve yanındaki yeğeni Muhammed Taha Çakır'dan kömürün indirilmesi için kamyoneti tam yanaştırması talebinde bulundu. Abuzer Çakır, kamyoneti daha fazla yanaştıramayacağını söyleyince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce R.D. ve M.D. ile yanındakiler, Abuzer Çakır ve yeğeni Muhammed Taha Çakır'a saldırıp, tekme-tokat dövdü. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine mahalleye gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaralanan Abuzer Çakır ile yeğeni ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. R.D., M.D. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ise gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Hastanede tedavisi yapıldıktan sonra yeğeni ile taburcu olan Abuzer Çakır, uğradıkları saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi. İhtiyaç sahibi ailelere yardımcı olmaya çalıştığını anlatan Çakır, şöyle konuştu:

"Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın kömürlerini dağıtıyordum. Son olarak iki kardeşin evlerine gittik. Burada bize kömürleri indireceğimiz sırada başka bir yer söylendi. Kabul edip o yöne yöneldiğimizde bu kez tam yanaşarak kömürleri avluya bırakmamız istendi. Şartların uygun olmadığını söyleyerek kabul etmeyince bize saldırmaya başladılar. Aldığım darbelerle burnum kırıldı. Yeğenime de çekiçle saldırdılar, arabaya zarar verdiler. İfademizi verdik ve şikayetçi olduk. Sonuna kadar konunun takipçisi olacağız ve hakkımızı arayacağız" diye konuştu.


Son dakika haberleri... Kömür dağıtan personele saldırı: 2 yaralı, 3 gözaltı
Son dakika haberleri... Kömür dağıtan personele saldırı: 2 yaralı, 3 gözaltı
Son dakika haberleri... Kömür dağıtan personele saldırı: 2 yaralı, 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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