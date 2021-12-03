Komşusu, 6 yaşındaki kızının önünde dövdü; o anlar kamerada

SEYHAN, ADANA (DHA) - 1 Aralık günü Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde kızıyla birlikte oturduğu apartmana giren S.İ. asansör beklerken, merdivenden inen komşusu Tuğba D. yanlarına geldi.

YUMRUKLAYIP BAŞINI YERE VURDU

Burada aralarında husumet bulunan S.İ. ile Tuğba D. tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Tuğba D., S.İ.'yi yumruklayıp saçını çekerek yere düşürüp, başını defalarca zemine vurdu. Küçük kızın bağırışlarına ve müdahalesine aldırış etmeyen Tuğba D., S.İ.'yi bayılana kadar dövdü.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Gürültüleri duyan diğer komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla hastaneye götürülen S.İ., tedavisinin ardından darp raporu alarak Tuğba D.'den şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen Tuğba D.'nin ifadesinde önce S.İ.'nin saldırdığını öne sürdüğü belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet