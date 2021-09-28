Son dakika haberi | Koah hastası adam evinin tuvaletinde ölü olarak bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Koah hastası adam evinin tuvaletinde ölü olarak bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Koah hastası adam evinin tuvaletinde ölü olarak bulundu Karaman'da koah hastası bir adam, eşi tarafından evinin tuvaletinde kanlar içerisinde ölü halde bulundu.

KARAMAN (İHA) - Koah hastası adam evinin tuvaletinde ölü olarak bulundu

KARAMAN - Karaman'da koah hastası bir adam, eşi tarafından evinin tuvaletinde kanlar içerisinde ölü halde bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Abbas Mahallesi 342. Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın 2'nci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işten dönen Adnan Dura'nın (57), eşi kocasının kapıyı açmaması üzerine çilingirci yardımıyla kapıyı açtırarak eve girdi. Odaları kontrol eden kadın, kocasını tuvalette kanlar içerisinde yatar vaziyette görünce hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bunu üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Dura'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayı duyarak gelen Dura'nın yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Dura'nın cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Elinde kesikler ile göğsünde bıçak darbesi olan Dura'nın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsi sonrasında netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi | Koah hastası adam evinin tuvaletinde ölü olarak bulundu

Son dakika haberi | Koah hastası adam evinin tuvaletinde ölü olarak bulundu

Son dakika haberi | Koah hastası adam evinin tuvaletinde ölü olarak bulundu

Son dakika haberi | Koah hastası adam evinin tuvaletinde ölü olarak bulundu

Son dakika haberi | Koah hastası adam evinin tuvaletinde ölü olarak bulundu

Son dakika haberi | Koah hastası adam evinin tuvaletinde ölü olarak bulundu

Son dakika haberi | Koah hastası adam evinin tuvaletinde ölü olarak bulundu

Son dakika haberi | Koah hastası adam evinin tuvaletinde ölü olarak bulundu
İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Dağlı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mehmet Nuri Emine Erdoğan
Magazin
Spor Alex Teixeira
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Şenol Güneş Kerem Kamışlı Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi | Koah hastası adam evinin tuvaletinde ölü olarak bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 00:33:46. #1.11#