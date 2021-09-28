KARAMAN (İHA) - Koah hastası adam evinin tuvaletinde ölü olarak bulundu

KARAMAN - Karaman'da koah hastası bir adam, eşi tarafından evinin tuvaletinde kanlar içerisinde ölü halde bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Abbas Mahallesi 342. Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın 2'nci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işten dönen Adnan Dura'nın (57), eşi kocasının kapıyı açmaması üzerine çilingirci yardımıyla kapıyı açtırarak eve girdi. Odaları kontrol eden kadın, kocasını tuvalette kanlar içerisinde yatar vaziyette görünce hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bunu üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Dura'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayı duyarak gelen Dura'nın yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Dura'nın cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Elinde kesikler ile göğsünde bıçak darbesi olan Dura'nın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsi sonrasında netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.