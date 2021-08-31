Son dakika haberleri: Kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarpıp 3 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü gözaltında (2)

Son dakika habere göre KAZADA ÖLEN ÇİFT TOPRAĞA VERİLDİManisa'nın Salihli ilçesinde, bir TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen, 5 araca çarptığı kazada yaşamını yitiren 3 kişiden Osman ve Ayşe Muslu çifti için Bayraklı Fatih Erenler Camii'nde bugün öğlen cenaze töreni düzenlendi.