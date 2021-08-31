Son dakika haberleri: Kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarpıp 3 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü gözaltında (2)
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Son dakika haberleri: Kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarpıp 3 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü gözaltında (2)

Son dakika haberleri: Kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarpıp 3 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü gözaltında (2)
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre KAZADA ÖLEN ÇİFT TOPRAĞA VERİLDİManisa'nın Salihli ilçesinde, bir TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen, 5 araca çarptığı kazada yaşamını yitiren 3 kişiden Osman ve Ayşe Muslu çifti için Bayraklı Fatih Erenler Camii'nde bugün öğlen cenaze töreni düzenlendi.

KAZADA ÖLEN ÇİFT TOPRAĞA VERİLDİ

Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen, 5 araca çarptığı kazada yaşamını yitiren 3 kişiden Osman ve Ayşe Muslu çifti için Bayraklı Fatih Erenler Camii'nde bugün öğlen cenaze töreni düzenlendi. Törene, Muslu çiftinin akrabalarının yanı sıra ESHOT'ta çalışan Osman Muslu'nun mesai arkadaşları katıldı. Kılınan namazın ardından Muslu çiftinin bir süre omuzlarda taşınan cenazeleri, Doğançay Mezarlığı'nda götürülüp, toprağa verildi. Kazanın çiftini çocukları ile tatil için gittikleri memleketleri Isparta'dan dönerken meydana geldiği öğrenildi.

Davut CAN/ İZMİR,


Son dakika haberleri: Kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarpıp 3 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü gözaltında (2)
Son dakika haberleri: Kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarpıp 3 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü gözaltında (2)
Son dakika haberleri: Kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarpıp 3 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü gözaltında (2)
Son dakika haberleri: Kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarpıp 3 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü gözaltında (2)
Son dakika haberleri: Kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarpıp 3 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü gözaltında (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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Son dakika haberleri: Kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarpıp 3 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü gözaltında (2) - Haberler
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